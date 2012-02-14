人类亲吻的起源是什麽？

路透圣安东尼奥2月13日电(记者 Jim Forsyth)---亲吻看似稀松平常，情人节这天恋人间的亲吻行为追根溯源可是有点讲究的。

专家表示，亲吻是从嗅发展而来，嗅也是数个世纪之前人们了解彼此的一种方式。

美国德克萨斯农工大学(Texas A&M University)人类学家Vaughn Bryant是人类亲吻进化研究的权威。他说：“有时候，他们会滑过并停留在嘴唇上，他们认为这种感觉棒极了。”“他们觉得物超所值。”

德克萨斯大学能源交流项目(Project on Energy Communication)负责人、《亲吻的科学》(The Science of Kissing)一书作者Sheril Kirshenbaum表示，在早期人类历史的多数时间里，气味对於人类关系比其他任何感觉都要重要。她说，人们会通过气味来判定一个人的心情、健康以及社会地位。

Kirshenbaum表示：“历史上有很多问候是通过闻来实现的。他们会用鼻子滑过对方的脸庞，因为我们的脸上有气味腺。随着时间的推移，从滑过脸庞变成滑过嘴唇，社交问候就是这样产生的。”

作为一种浪漫感觉的表达，亲吻据信始于印度。该国史诗《摩诃婆罗多》(Mahabharata)首次出现历史认可的亲吻描绘。据悉，该作品成书于约公元前1000年。

历史学家认为，当时亲吻还不为世界其他地区所知，随後亚历山大大帝将其带入欧洲。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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