人类亲吻的起源是什麽？

亲吻看似稀松平常，情人节这天恋人间的亲吻行为追根溯源可是有点讲究的。专家表示亲吻是从嗅发展而来，嗅也是数个世纪之前人们了解彼此的一种方式。 作为一种浪漫感觉的表达，亲吻据信始于印度。该国史诗《摩诃婆罗多》首次出现历史认可的亲吻描绘。据悉该作品成书于约公元前1000年。路透