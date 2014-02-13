情人节在即 调查称成双成对更幸福

路透纽约2月12日（记者 Marina Lopes） -情人节临近，周三发布的一项国际调查显示，与单身相比，有伴侣的日子更快乐且经济上更有安全感。

益普索（Ipsos）此项线上调查涵盖遍及15个国家的受访者，其中近80%的有伴侣者感觉生活快乐，而单身受访者中只有67%的人感觉生活快乐。

调查显示，加拿大夫妻的幸福感最强，感觉幸福者比例高达90%，而匈牙利夫妻中该比例仅为53%。

益普索全球营销负责人吉尔曼（Janis Gilman）说：“我们的研究显示，有伴侣的人幸福感更强。”

但她补充道，此项调查将离异者和失偶者归入了单身一类，而这些经历都可能影响到个人的幸福感和财务安全感。

在日本，有53%的单身者称生活快乐，有伴侣的人中该比例则为77%。

在美国，74%的单身者感到快乐，有伴侣的人中该比例高达89%。

调查显示，除了幸福感外，有伴侣也有利于财务安全。

瑞典是全球财务安全感最高的国家，而单身者与有伴侣者在这方面的差异也是最大的。60%的有伴侣者认为财务状况稳健，比例较单身者高出20%。

在美国，42%的夫妻感觉财务状况稳健，单身者中该比例仅为27%。

日本和韩国是单身者财务安全感最差的国家，比例仅为11%。

但在意大利和匈牙利，单身者中感觉财务状况良好的比例反而高于有伴侣者。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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