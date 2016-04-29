华伦天奴将把亚洲的产品价格调降至与欧洲相当

默克尔重要盟友发声 称德国绝不能屈从于特朗普的贸易威胁
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。
路透米兰4月28日 - 意大利时尚品牌华伦天奴周四称，将把在亚洲的产品价格调降至与欧洲相当。
消费者越发倾向于在网上对比价格，并前往价格更加便宜的地方购买奢侈品。
“产品在欧洲的价格将保持不变，亚洲的产品价格将下调，”一则声明称，所指的是大中华地区和东南亚。
“这一战略旨在持续提升品牌形象……（并）保护客户的利益以及近期在零售领域的外国直接投资。”
华伦天奴品牌的所有者为卡塔尔的Mayhoola for Investments。该品牌称，今年前三个月销售增长9%至2.56亿欧元（2.9亿美元），上年同期为2.34亿欧元。
华伦天奴还称，所有市场的销售都有所增长，美国和日本的销售以“两位数”百分比增长。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透伦敦1月17日 - 英美烟草已经同意以494亿美元收购美国竞争对手雷诺兹烟草(Reynolds American)，从而创建全球最大的上市烟草公司。英美烟草已将对雷诺兹烟草的收购价提高了逾20亿美元。
路透华盛顿1月17日 - 美国候任总统特朗普提名的内政部长候选人Ryan Zinke周二表示，如果对他的提名获得认可，他将考虑取消奥巴马在环境问题上的部分举措，包括评估对联邦土地上石油钻探活动的限制。