华伦天奴将把亚洲的产品价格调降至与欧洲相当

路透米兰4月28日 - 意大利时尚品牌华伦天奴周四称，将把在亚洲的产品价格调降至与欧洲相当。

消费者越发倾向于在网上对比价格，并前往价格更加便宜的地方购买奢侈品。

“产品在欧洲的价格将保持不变，亚洲的产品价格将下调，”一则声明称，所指的是大中华地区和东南亚。

“这一战略旨在持续提升品牌形象……（并）保护客户的利益以及近期在零售领域的外国直接投资。”

华伦天奴品牌的所有者为卡塔尔的Mayhoola for Investments。该品牌称，今年前三个月销售增长9%至2.56亿欧元（2.9亿美元），上年同期为2.34亿欧元。

华伦天奴还称，所有市场的销售都有所增长，美国和日本的销售以“两位数”百分比增长。（完）