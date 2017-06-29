华菱钢铁拟终止实施资产重组 此前已获证监会核准批复

路透上海6月29日 - 中国大型钢铁公司--湖南华菱钢铁(000932.SZ)周四公告称，该公司与交易对手方近日就重大资产重组事项进行了多次协商，预计难以继续实施原重组方案，目前正在就终止实施本次重大资产重组事项进行协商。而本次规模逾百亿元的重组事项此前已获证监会核准批复。

公告指出，目前各方尚未签订正式的终止协议，亦尚未履行相应的决策程序。公司股票待与交易对手方协商确定并签订正式的终止协议后复牌。

华菱钢铁此前的重组预案显示，拟与控股股东华菱集团等进行资产置换和资产重组，置出目前陷入困境的钢铁资产，置入及增发收购金融和节能发电资产。

据重组预案，若重组能实施，华菱钢铁将直接及间接持有财富证券100%股权、湖南信托96%股权、吉祥人寿29.19%股权、湘潭节能100%、华菱节能100%股权，公司业务范围将涵盖证券、信托、保险等金融服务及节能发电业务；上市公司拟置入及购买的资产交易金额合计达到近140亿元人民币。

上海证券报今日报导指出，在资本市场，终止重组并不少见，但*ST华菱此次的终止却非常罕见。首先这是一个证监会已经下发正式核准批复的重组；而值得注意的是，本次重组在控制权设计上也颇有特色，财信金控置入了几乎全部金融资产，但并未获得足够控制权。

报导还称，本次重组过户已经实质展开，钢铁资产已经置出，金融资产尚未置入，重组终止后如何收尾也值得关注。

财信金控系华菱集团兄弟公司。其子公司财信投资目前持有财富证券62.89%股权、湖南信托96%股权、吉祥人寿29.19%股权。

鉴于重组实施可能存在不确定性，*ST华菱于6月15日起停牌，停牌前收报3.89元。（完）