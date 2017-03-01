路透基点：台湾企银启动Valleyfield的4,000万美元再融资交易--TRLPC

路透3月1日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，作为牵头行兼簿记行的台湾企银为Valleyfield Ltd (Samoa)发起了4,000万美元三年期循环贷款交易。

贷款由母公司烨联钢铁及其董事长担保，借款人支付10%的担保定金。

利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码230个基点，如果LIBOR和台北美元拆款利率(TAIFX)利差超过45个基点，将由借款人支付超出的部分。

银行受邀参贷，承贷1,000万美元或者以上，获得牵头行兼簿记行头衔，前端费为30个基点；承贷700-900万美元，获得副牵头行头衔，前端费为25个基点；承贷500-600万美元，将作为一般参贷行，前端费为15个基点。3月10日前承贷的银行，将获得5个基点的提前参贷费。

资金用于进行再融资并用作运营资本。

借款人上次接触贷款市场是在2014年5月，当时进行的是5,800万美元三年期循环贷款案，牵头行亦是台湾企银，利率为Libor加码190个基点，TAIFX与Libor之差超出35个基点的部分由借款人支付。其母公司烨联钢铁在台湾上市，主要生产不锈钢产品。(完) (编译 侯雪苹; 审校 李春喜)