今年起中央对地方增值税返还改以2015年为基数定额返还--财政部

路透北京12月15日 - 中国国务院日前发布“关于实行中央对地方增值税定额返还的通知”，明确从2016年起，调整中央对地方原体制增值税返还办法，由1994年实行分税制财政体制改革时确定的增值税返还，改为以2015年为基数实行定额返还。

中国政府网周四刊登通知全文并称，对增值税增长或下降地区不再实行增量返还或扣减。返还基数的具体数额，由财政部核定。

此举旨为进一步完善分税制财政体制，落实全面推开营改增试点后调整中央与地方增值税收入划分过渡方案。

根据财政部公布数据，今年1-11月累计全国一般公共预算收入148,250亿元，同比增长5.7%，为年初预算的94.3%；1-11月累计全国一般公共预算支出165,839亿元，同比增长10.2%。

对比数据发现，地方财力继续收紧。前11月，地方一般公共预算本级收入79,987亿元，同比增长6%，同口径增长9.1%；地方一般公共预算支出142,194亿元，同比增长10.9%；收不抵支缺口续扩至62,207亿元。而1-10月赤字为52,154亿元。

中国财政部副部长刘昆此前向十二届全国人大常委会作了关于提请审议2016年中央预算调整方案草案的议案的说明，今年中央预算将调整，增值税中央增收1,780亿元人民币全部返地方。此次调整全国财政预算收支总额、重点支出规模及赤字不变，中央和地方预算仅在收支结构上有一些变化。

刘昆指出，全面推开营改增试点后，增值税收入中央与地方划分比例由此前75:25变成50:50，预计今年中央一般公共预算收入增加1,780亿元，全部用于对地方的税收返还，地方一般公共预算收入总量不会变。

今年5月1日起中国全面推开营改增试点，同时中国实施了调整中央与地方增值税收入划分过渡方案，主要包括：以2014年为基数核定中央返还和地方上缴基数；所有行业企业缴纳的增值税均纳入中央和地方共享范围，中央分享增值税的50%，地方按税收缴纳地分享增值税的50%。 （完）