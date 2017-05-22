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中国财经 | 2017年 5月 22日 星期一 17:34 BJT

惠理集团午盘一度急升逾11%后停牌 待刊发收购合并资料

路透香港5月22日 - 香港基金公司惠理集团(0806.HK)周一午盘初段一度急升逾11%至近七个半月高位后停牌，据公告，公司将待刊发根据《公司收购及合并守则》须予披露的资料。

惠理集团的股份于下午1时26分起短暂停止买卖，停牌前报7.85港元，升8.58%，优于大市表现。

稍早彭博引述消息人士报道，海航集团正在磋商收购惠理集团的股份，主要透过收购惠理主席谢清海的部分持股，并可能寻求增持股份；而海航对惠理的估值超过20亿美元。（完）

(记者 雷美珍；审校 曾祥进/杨淑祯)
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