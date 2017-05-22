惠理集团午盘一度急升逾11%后停牌 待刊发收购合并资料

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透香港5月22日 - 香港基金公司惠理集团(0806.HK)周一午盘初段一度急升逾11%至近七个半月高位后停牌，据公告，公司将待刊发根据《公司收购及合并守则》须予披露的资料。
惠理集团的股份于下午1时26分起短暂停止买卖，停牌前报7.85港元，升8.58%，优于大市表现。
稍早彭博引述消息人士报道，海航集团正在磋商收购惠理集团的股份，主要透过收购惠理主席谢清海的部分持股，并可能寻求增持股份；而海航对惠理的估值超过20亿美元。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进/杨淑祯)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。