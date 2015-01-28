腾讯、阿里巴巴成为中国最具价值品牌

周二发布的报告显示，中国科技企业巨头腾讯和阿里巴巴首次击败国企，成为2015年中国最具价值品牌。该年度排名基于对品牌营收和消费者反应的分析，仅涉及中国上市企业。报告显示，排名第一的腾讯品牌价值为660亿美元，同比上升95%。阿里巴巴的品牌价值接近600亿美元，排名第二。路透