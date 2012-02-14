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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 14日 星期二 18:27 BJT

范巴斯滕将执教海伦芬

荷甲海伦芬俱乐部周一宣布，前荷兰国家队主帅范巴斯滕将从7月1日起出任该队主教练，合约有效期两年。现年47岁的范巴斯滕将从罗恩·詹斯手中接过教鞭，後者与俱乐部的合约本赛季结束到期。前阿贾克斯与AC米兰射手范巴斯滕最初是在阿贾克斯青训营开始执教生涯，2004年任国家队教练。路透

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