《Van Buren专栏》安倍无视民众反对声浪 日本或与和平主义渐行渐远

（本文作者为路透专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

撰稿 Peter Van Buren

1945年世界首枚原子弹成功试爆的纪念日临近，二战结束70周年纪念日也仅有几周之遥，日本首相安倍晋三此时推动国会众议院通过了新安保法案，自二战结束以来首次允许日本派兵赴海外作战。

这一进展的潜在影响不容低估。

在国内，安倍正在拿自己的首相职位做赌注。选民对新安保法案的反对比例达到二比一，反对党在投票中离场以示抗议，而安倍政府的支持率也下滑到40%左右。日本众议院通过新安保法案，在国内引发了自福岛核危机以来最大规模的示威活动，10万人走上街头，示威者打着“安倍，下台”的标语。

55年前，安倍的外祖父岸信介曾因强行推动修订美日安保协定，引发了类似的示威活动而被迫下台。安倍知道这段历史，但他还是采取了上述举动。

安倍的举动在国内外都是黑暗的象征。

大多数日本民众仍然对战后宪法第九条感到自豪，正是这条规定让日本成为了现代唯一放弃使用武力的国家。安倍带领日本远离这项成就是这一来自二战的伟大理念终结的标志，也近乎是对民意的漠视。

除此之外，鉴于日本与邻国存在岛屿争端，加上朝鲜在核能力上的频频炫耀，以及东盟邻国对日本在二战时的侵略行径记忆犹存，新安保法案无疑加剧了东亚地区的紧张局势。中国外交部发言人华春莹就日本众议院通过新安保法案答记者问时称，对于日方此举，人们有理由质疑日本是否要放弃专守防卫政策？是否要改变战后长期坚持的和平发展道路？华春莹还称，中方郑重敦促日方切实汲取历史教训。

日本国内最大的担忧是，安倍围绕和平宪法的立法行动会令日本以往在动用武力问题上以个案方式进行辩论的处理方式受阻。

譬如，日本2004年派出自卫队支持美国在伊拉克的重建工作，当时政府公布了自卫队携带的用于自卫的小型武器的图像，满足了严格审查的要求，也让公众确信派出人员没有动武意图。那是日本在二战后首次向海外派兵。此外，在9.11事件后通过的允许日本向在印度洋的美国船只加油的一次性立法，也将日本船只限定在“没有发生战斗的区域”。

日本新安保法案尚未成为法律，仍有待参议院的表决，但预计参议院不会进行投票表决。根据日本宪法规定，法案若在参议院遭否决，或在提交参议院60天后仍未进行表决，可自动回到众议院进行表决，而安倍的执政联盟在众议院占有多数席位。理论上，届时众议院的决定会在最高法院遇到是否违反宪法第九条的调查，不过日本最高法院的裁决历来都偏向政府一方。

以上种种只是在陈述事实，至于背后的原因仍难辨析。

安倍称，新安保法案旨在应对日本面临来自包括中国在内的威胁。他还提到了两名日本人质惨遭“伊斯兰国”杀害一事，以暗指日本军方原本能救这两人。此类观点对于那些极端民族主义者十分受用，但却被安倍的批评人士斥为废话。

安倍还称，新安保法案将允许日本协助保护美国。批评观点认为，这会导致日本卷入美国侵犯中国、甚至中东的活动中。除了安倍自己所说的保护日本的理由，还有一个真正的因素，那就是美国推动安倍打着“集体防卫”的旗号采取更激进的立场。

然而，至于真正的原因，可能只有安倍心知肚明。他长期以来一直对二战持超级保守的看法。譬如，他曾说过，“按照日本法律”，那些被控为战犯的日本领导人“并非战犯”。美国占领军曾以安倍外祖父岸信介在二战中扮演的角色将其逮捕。有观点称，岸信介曾将自己恢复日本军事大国并抛弃战后和平宪法的梦想根植在安倍晋三心中。

除了许多人认为出于正当的国家安全需要之外，安倍是一名认为自己拥有足够强大的影响力，能够按照自己的意志采取行动的政客。他显然愿意放手一搏，押上首相职位，面对激怒国民的风险，而这一切都是为了他自己的信仰。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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