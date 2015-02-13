加拿大要求WTO就中国对加国纸浆课征反倾销税进行调查

中国证交会称督导部分券商资管业务自查非新要求 未造成市场影响
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透渥太华2月12日 - 加拿大贸易部长Ed Fast周四表示，该国正要求世界贸易组织(WTO)成立一个小组，调查中国对加拿大溶解纸浆采取反倾销举措的差别待遇。
加拿大表示，中国在2013年11月与2014年4月对加拿大纸浆课征反倾销税，违反了WTO的规定。这类纸浆系用于制造可用来替代棉花的人造纤维。
受这项关税影响的企业包括Tembec Inc (TMB.TO)与Fortress Paper Ltd (FTP.TO)。
根据加拿大贸易部，中国为加拿大溶解纸浆最大海外市场，中国2013年进口加拿大纸浆价值达3.17亿加元(2.54亿美元)。
2013年加拿大生产75万吨溶解纸浆，将近半数销往中国。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张明钧)
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