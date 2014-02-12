凡客完成第七轮融资 小米董事长雷军领投

路透上海2月12日 -中国知名互联网企业凡客周二稍晚称，近日其完成逾1亿美元的第七轮（G轮）融资，由国内知名智能手机生产商小米公司董事长雷军领投。凡客上市前落实了七轮融资，亦是国内高成长创业公司中少见。

凡客(VANCL)官方微博称，除雷军外，IDG、联创策源、赛富、启明、淡马锡TEM.UL、中信、和通等老股东均参与了本轮投资。不过公司未透露此轮融资投资人对公司的估值。

凡客此前的六轮融资总计4.22亿美元，其中第六轮融资由淡马锡和嘉里集团等投资2.3亿美元。

中国高成长创业公司一般融资三至四轮后就会上市，而凡客的七轮融资，可谓打破风险投资业的惯例。听闻凡客完成G轮融资的消息后，一位网友感叹：“凡客难道想把26个英文字母都轮一遍吗”

2013年中国服装业整体低迷，积压较为普遍，以服饰零售为主的凡客亦陷入经营困境。据国内媒体报导，去年下半年凡客开始尝试小米模式，即将单品做到极致。凡客今年将大幅削减产品品类及款式，同时大幅提升品质。

成立仅三年多的小米公司已成为中国智能手机业的黑马，仅凭三四款手机，去年公司销售额高达316亿元人民币，同比增长150%；当年销售手机1,870万台，同比增长160%。今年公司承诺至少供货4,000万台。在最近一轮融资中，小米的估值已达100亿美元，已追上昔日全球手机业巨头--黑莓(BB.TO)。

雷军同时亦是金山软件(3888.HK)的董事会主席，在经营小米和金山两家公司之外，其还组建创投基金，并投资数十家企业，被业内誉为中国最成功的投资人之一。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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