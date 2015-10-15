特写：中国移民点燃温哥华奢侈品市场 名酒豪车热销

2015年10月10日，温哥华一家豪车经销店，一名销售人员在向顾客介绍一辆阿斯顿·马丁（Aston Martin）汽车。 REUTERS/Julie Gordon

路透温哥华10月15日（记者Elizabeth Dilts/Julie Gordon） - 在温哥华一家豪华车经销店，一名19岁的大学生最近将自己2014款法拉利换成了价值35万加元的2016款宾利。

MCL Motor Cars车行经理斯科特·沃伦（Scott Warren）说这名青年是车行的典型客户：年轻、来自中国、喜欢置换更新更潮的车款。

“他们不在乎多花75,000加元，”他说道，还称一些钟爱品牌的年轻人甚至每几个月就换一次车。“他们来换车，自有老爸给钱。”

温哥华素来是与亚洲来往的门户，成为中国富有移民首选目的地也已有一段时间。鉴于今年中国股市的跌宕起伏以和中国政府的持续反腐运动，当地奢侈品牌零售商的好运尤为令人瞩目。

对于从价值35万加元的宾利汽车到3,000加元一瓶的红酒，中国的反腐运动并未给这类奢侈品的需求造成明显影响。

汽车经销商的生意仍然很兴隆，以至于跑车制造商迈凯伦(McLaren)的温哥华分公司享有第三方融资机构，为缺少加拿大信用记录的年轻中国客户提供贷款。

沃伦称，MCL温哥华店预计今年售出70辆宾利，与多伦多店的销量相同，而温哥华的人口大体上仅为多伦多的三分之一，这显示出宾利兼具豪华和性能方面的吸引力。

但富有中国移民的招摇过市已在温哥华引起了紧张气氛，这里素以环保天然和瑜伽文化闻名。

一篇题为“美丽汽车大学”的博文贴出了卑诗大学校园内停放的豪车照片，博客下的评论尖酸刻薄，比如：“奋斗中的温哥华学生需要新保时捷”。

学校教职员和学生也开始抱怨，称无法负担昂贵的校内公寓。校内小户型公寓起价超过40万加元，且多售给中国人。

今年9月温哥华的中户型公寓售价为495,866加元、独栋别墅为202万加元，比2012年9月上涨了60%，当地人普遍将房价高企归咎于外国买家。

富有的中国大陆人在2005年左右开始涌入温哥华。现已失效的百万富翁签证项目在2005-2010年间吸引超过57,000名富有个人来到加拿大，其中30,000人到了卑诗省。

研究显示，受温哥华高水平的教育、自然的环境以及成熟的亚洲社区吸引，许多最初抵达加拿大其它地区的移民也很快搬了过来。

移民涌入还吸引了Nordstrom等高档百货店，以及高端零售商Simons，并促使奢侈品店Holt Renfrew进行扩张。

对奢侈品的渴求不仅限于汽车、服装和家具。本月稍早加拿大本土酒厂推出2012年波尔多红酒时，逾200人排队购买首次推出的专属款葡萄酒，而其中大部分人都讲汉语。

一名女子在酒箱里翻找到多瓶昂贵葡萄酒，最后一共消费了近19,000加元。

温哥华一名红酒顾问带着一对来自中国大陆的夫妇，称他们排了一整夜的队，以确保能买到2,800美元一瓶的柏图斯（Chateau Petrus） 和1,200一瓶的拉菲（Chateau Lafite Rothschild）。（完）