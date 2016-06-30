万达商业8月中就私有化议案表决 倘通过9月下旬正式除牌

路透香港6月30日 - 正在筹划私有化的大连万达商业地产股份有限公司3699.HK周四向股东发出要约函件，公司将于8月15日举行股东特别大会就私有化进行表决，倘获得通过，其股份将于9月13日最后交易，9月20日正式自联交所除牌。

根据私有化建议，万达商业大股东万达集团提出按每股52.8港元收购公司全部已发行H股，交易作价达344.5亿港元。私有化作价较万达商业2014年12月上市时招股价48港元仅高10%，但万达集团已表明不会提高要约价。

由万达商业董事会委任的独立财务顾问铠盛资本，在函件中比较了过去10年香港上市地产公司私有化的例子，指出万达集团提出的要约价，较万达商业2015年12月底的每股资产净值(NAV)溢价约13.3%，位于资产净值范围内且高于资产净值平均；且要约价较每股经调整资产净值折让约10.8%（与私有化先例相比的最低折让）。

铠盛资本表示，考虑到万达商业为地产公司，以及各私有化先例的过往交易价格处于不同期间，而且私有化先例股价亦可能大受当时市况影响，故此认为，较每股股份经调整资产净值的折让的分析，是评估要约价是否公平合理的较重要基准。

铠盛资本指出，虽然万达集团的要约价仅较私有化公布前180个交易日的平均股价溢价约18.2%，低于成功私有化先例的平均数，但要约价较每股股份经调整资产净值约59.2港元折让约10.8%，按私有化先例属公平合理。此外，倘进一步自每股股份经调整资产净值扣除2015年度股息，要约价将仅较每股股份经调整资产净值折让约8.9%。

铠盛资本认为，万达商业H股要约的条款就独立H股股东属公平合理，建议独立董事委员会推荐H股股东接纳H股要约。

按万达商业的时间表，公司将于8月15日召开股东特别大会就私有化议案进行表决，当日公司股份将暂停买卖。退市决议案须经独立H股股东持有的股份所附带的表决权中，最少75%批准，以及投反对票数目不超过股份表决权的10%。倘获得通过，其股份最后买卖日为9月13日，9月20日正式除牌。（完）

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