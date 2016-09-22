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市场报道 | 2016年 9月 23日 星期五 07:15 BJT

《独家新闻》美国Vanda Pharmaceuticals考虑出售等战略选项--消息

路透9月22日 - 消息人士称，美国中枢神经系统药品研发商Vanda Pharmaceuticals 正准备考虑出售等战略选项。

消息人士本周称，Vanda正就委派金融顾问与投行进行交流，以助其分析各种选项。消息人士警告，Vanda过去也曾研究将公司出售，最新行动未必会达成任何协议。

由于事属机密，消息人士要求匿名。Vanda拒绝置评。(完) (编译 王丽鑫；审校 张若琪)

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