（更正）美国领航集团计划将中国A股纳入其整体新兴市场ETF

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
(更正：标题及内文中的“先锋集团”有误，应为“领航集团”)
路透纽约6月2日 - 美国领航集团(Vanguard Group)周二称，计划将中国A股纳入它的整体新兴市场上市交易基金(ETF)，成为美国首支对中国A股有直接敞口的整体新兴市场ETF。
该集团称，领航富时新兴市场ETF(The Vanguard FTSE Emerging Markets ETF)(VWO.P)将纳入中国股票。该ETF的资产规模约为500亿美元，是在美国挂牌交易的最大ETF之一。
迄今为止，在美国上市的侧重中国市场的ETF中，只有少数几支对A股有直接敞口。
“纳入中国A股...将向投资者提供更为全面的敞口，去参与中国这个重要的新兴经济体，以及中国股市这个全球市值第二大的股市，”领航集团称，该公司指出中国占全球贸易的约20%，占全球消费的7%。
领航集团称，近期公司获得了投资中国A股的配额。
领航ETF调整的同时，领航新兴市场股指基金也在调整股指标的。中
(编译 白云; 审校 张涛)
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