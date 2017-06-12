万科早盘大涨逾8%创近半年新高 公司第一大股东之争落定

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透上海6月12日 - 中国大型房企--万科A股(000002.SZ)周一早盘大涨逾8%，并创近半年盘中新高。稍早公司公告称，深圳地铁集团受让中国恒大(3333.HK)所持的万科大宗股份，成为万科第一大股东，长达近两年的万科股权之争终告一段落。
开盘25分钟，万科A股报22.65元人民币，涨1.78元或8.53%，盘中曾冲高至22.80元，为去年12月14日以来的新高。万科H股(2202.HK)早盘一度上涨逾2%。
万科上周五晚公告，中国恒大拟将其所持14.07%万科股权，以292亿元转让给深圳地铁集团。转让后，深地铁持股比例升至29.38%超越宝能，跃居万科第一大股东。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。