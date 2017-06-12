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中国财经 | 2017年 6月 12日 星期一 10:08 BJT

万科早盘大涨逾8%创近半年新高 公司第一大股东之争落定

路透上海6月12日 - 中国大型房企--万科A股(000002.SZ)周一早盘大涨逾8%，并创近半年盘中新高。稍早公司公告称，深圳地铁集团受让中国恒大(3333.HK)所持的万科大宗股份，成为万科第一大股东，长达近两年的万科股权之争终告一段落。

开盘25分钟，万科A股报22.65元人民币，涨1.78元或8.53%，盘中曾冲高至22.80元，为去年12月14日以来的新高。万科H股(2202.HK)早盘一度上涨逾2%。

万科上周五晚公告，中国恒大拟将其所持14.07%万科股权，以292亿元转让给深圳地铁集团。转让后，深地铁持股比例升至29.38%超越宝能，跃居万科第一大股东。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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