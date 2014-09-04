万科前8月销售金额约1,295亿元 同比增长14.6%

中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透北京9月4日 - 中国最大房地产企业--万科(000002.SZ)(2202.HK)周四公告称，前八个月公司累计实现销售面积1,098.2万平方米，销售金额1,294.7亿元人民币，同比分别增长13.5%和14.6%。
公告并显示，8月份公司实现销售面积140.3万平方米，销售金额152.4亿元。
万科并称，近一个月公司新增项目两个，即乌鲁木齐四季花城项目和郑州万科城项目一期后续地块，合计须支付地价款约11.23亿元。
万科A股周三收报9.50元，过去一个月累计下跌约2.46%。（完）
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(发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
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路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透北京4月27日 - 消息人士称，中国领先的打车软件公司--滴滴出行将在新一轮筹资中筹得最多60亿美元，对其估值超过500亿美元。投资人包括软银集团。