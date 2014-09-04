版本:
中国
中国财经 | 2014年 9月 4日 星期四 09:53 BJT

万科前8月销售金额约1,295亿元 同比增长14.6%

路透北京9月4日 - 中国最大房地产企业--万科(000002.SZ)(2202.HK)周四公告称，前八个月公司累计实现销售面积1,098.2万平方米，销售金额1,294.7亿元人民币，同比分别增长13.5%和14.6%。

公告并显示，8月份公司实现销售面积140.3万平方米，销售金额152.4亿元。

万科并称，近一个月公司新增项目两个，即乌鲁木齐四季花城项目和郑州万科城项目一期后续地块，合计须支付地价款约11.23亿元。

万科A股周三收报9.50元，过去一个月累计下跌约2.46%。（完）

欲了解详情，可点选深圳证交所网站 here

(发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐