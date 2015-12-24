万科称欢迎安邦保险成为重要股东 安邦回应支持其发展

中国大型房地产企业--万科自媒体微信周四凌晨发布声明，欢迎安邦保险集团成为其重要股东，后者则回应表示将积极支持万科发展。这是万科周三表示仍然愿意保留与宝能系对话后，“万宝”争夺战中的又一重要进展。近期，深圳宝能投资集团旗下深圳钜盛华和前海人寿连续增持万科股票，万科董事长王石明确反对“宝能系”入主，称其“信用不够”。路透