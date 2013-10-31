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中国财经 | 2013年 10月 31日 星期四 09:35 BJT

万科拟以基石投资者身份参与徽商银行H股IPO

路透上海10月31日 -中国最大房地产企业--万科企业股份有限公司(000002.SZ)周四公告称，公司拟通过旗下子公司，作为基石投资者，参与徽商银行股份有限公司H股在香港联合交易所的首次公开发行(IPO)。

公告并指出，预计公司旗下子公司总认购股份数不超过883,986,000股，最终认购结果还取决于该股票的实际发行情况；而对于实际的认购情况，公司未来将进一步公告。

此前报导指出，徽商银行将于下周启动其香港首次公开发行，筹资规模最高为13亿美元，将成为香港三年来最大的一宗金融企业招股案。所募资金将用于充实资产负债表。之前数年该银行的放贷大幅成长。（完）

(发稿 吴芳; 审校 曾祥进)

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