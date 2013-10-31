万科拟以基石投资者身份参与徽商银行H股IPO

中石油去年净利大减78%再增派特别息 与沙特阿美深化合作（更新版）
路透香港3月30日 - 受累于油气价格大幅下降，中国最大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司去年度净利按年大减78%，惟公司再度增派特别股息，反映对未来充满信心。
路透上海10月31日 -中国最大房地产企业--万科企业股份有限公司(000002.SZ)周四公告称，公司拟通过旗下子公司，作为基石投资者，参与徽商银行股份有限公司H股在香港联合交易所的首次公开发行(IPO)。
公告并指出，预计公司旗下子公司总认购股份数不超过883,986,000股，最终认购结果还取决于该股票的实际发行情况；而对于实际的认购情况，公司未来将进一步公告。
此前报导指出，徽商银行将于下周启动其香港首次公开发行，筹资规模最高为13亿美元，将成为香港三年来最大的一宗金融企业招股案。所募资金将用于充实资产负债表。之前数年该银行的放贷大幅成长。（完）
(发稿 吴芳; 审校 曾祥进)
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路透北京3月30日 - 中国外管局周四称，2016年中国国际收支呈现“经常帐户顺差、资本和金融账户（不含储备资产）逆差”，这一格局在今年料将延续，跨境资本流动继续向着均衡状态收敛。同去年一样，今年经常帐户顺差将继续保持在合理区间，资本和金融账户逆差有望收窄。
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。