万科去年净利同比增16% 今年积极关注土地存量市场合作

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海3月27日 - 中国大型房地产企业--万科(000002.SZ)(2202.HK)周日晚公布年报，去年公司实现净利210.23亿元人民币，同比增长16.02%。今年公司将积极极关注土地存量市场的合作机会，采取更加灵活的合作方式，发掘盘活优质的项目资源。
年报显示，去年公司实现营收2,404.77亿元，同比增长22.98%；每股收益1.90元。公司分配预案为每股派现0.79元（含税）。
去年公司新开工面积同比增长47.5%至3,136.7万平方米；实现竣工面积2,237.2万平方米，较2015年增长29.4%，较年初计划增长8.3%。2017年，万科现有项目预计新开工面积 2,923.6万平方米，较2016年实际开工面积降低6.8%；预计项目竣工面积2,448.3万平方米，比2016年实际完成规模增长9.4%。
今年万科将将贯彻合理定价、积极销售的策略，加快库存去化，提升资源转化和周转效率；同时积极促进销售回款，力争全年销售回款率不低于95%。同时，将坚持”不囤地、不捂盘、不拿地王“的原则；保持稳定、持续、谨慎的投资节奏，确保资源储备支持长期可持续增长。
万科指出，2017年随着行业回归理性，前期部分高价获取的项目存在潜在的并购机会。公司将积极关注土地存量市场的合作机会，充分发挥资金优势，加强和各类机构的合作。
面对日益高企的地价，国内不少地产商感叹面临发展瓶颈。万科则指出，“我们依然有很多机会...‘轨道+物业’开发模式，是我们首先应该想到的努力方向。“
万科在致股东信中指出，东京、香港等人口稠密大都市的发展过程表明，以城市轨道交通为骨干的公共交通优先模式（TOD）能够高效衔接周边城镇、周边城市群，能增加核心都市圈住房有效供应、降低其居住成本。到2020年，中国城市轨道交通总里程有望较2015年增加近一倍，这将为大量新市民家庭提供符合其收入水平的购房定居机会。另外，积极参与房屋租赁市场的发展，也可为新市民提供更多可承受的住房。
除了住房本身，万科还表示，随着年轻一代消费观念转变和互联网时代的来临，大量新出现的城市配套需求尚待得到满足。养老、物流、教育、度假、创业等新兴不动产及服务领域，才刚刚起步。上述新兴业态合计，相当于新打造一个房地产行业。
万科A上周五收报21.49元，过去一个月累计上涨3.7%。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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