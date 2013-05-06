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中国财经 | 2013年 5月 6日 星期一 16:24 BJT

万科称4月销售额达124亿元 同比增长近七成

路透上海5月6日 - 中国最大房地产公司--万科企业股份有限公司(000002.SZ)200002.SZ周一公告称，4月实现销售金额123.8亿元人民币，较去年同期增长66.4%。

公告指出，4月万科实现销售面积110.7万平方米。1-4月公司累计实现销售面积482.2万平方米，销售金额560.2亿元。

去年1-4月万科累计实现销售面积377.6万平方米，销售金额385.1亿元。这意味着万科前四月销售额同比增长45%,继续保持高成长态势。

公告还指出，4月万科共增加11个项目，按项目权益公司需支付地价款63.5亿元.其中昆明魅力之城项目，计容积率总建筑面积约172.4万平方米。万科拥有该项目45%权益，须支付地价款约14.94亿元；万科全资拥有的武汉光谷郑桥村项目，计容积率建筑面积约41.0万平方米，须支付地价款约11.17亿元。

万科A股周一收报11.32元，跌0.07元，或0.61%。(完)

欲了解相关详情，可点选深圳证交所网站（here

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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