万科称4月销售额达124亿元 同比增长近七成

去年1-4月万科累计实现销售面积377.6万平方米，销售金额385.1亿元。这意味着万科前四月销售额同比增长45%,继续保持高成长态势。

公告还指出，4月万科共增加11个项目，按项目权益公司需支付地价款63.5亿元.其中昆明魅力之城项目，计容积率总建筑面积约172.4万平方米。万科拥有该项目45%权益，须支付地价款约14.94亿元；万科全资拥有的武汉光谷郑桥村项目，计容积率建筑面积约41.0万平方米，须支付地价款约11.17亿元。