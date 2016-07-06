万科A结束连两日跌停早盘弱势震荡 收购战进展成关注焦点

万达集团称今年营收目标增长4% 将逐步减少地产投资
路透上海1月16日 - 中国大型地产和文化旅游企业--万达集团上周末发布今年发展目标，今年营业收入目标为2,658亿元人民币，较上年增长4%；公司总资产达9,000亿元。其中重要业务分支万达商业地产将逐步减少地产投资，转型为轻资产的输出管理运营模式，提升租金利润占比。
路透上海7月6日 - 中国最大房地产企业--万科A(000002.SZ)周三低开3.5%结束此前连两日跌停局面后，早盘仍弱势震荡。分析师称，昨日尾盘宝能系出手增持，收购战预期给一些游资短线进场的理由，不过来自散户及公募基金方面的抛盘仍较多，早盘成交爆出天量。
华西证券首席策略分析师曹雪峰指出，由于宝能系近期继续增持的力量有限，因此这场争夺万科控股权的收购战进展，对万科股价的影响相当关键。
“万科这两日走出任何一种走势，都有理由可以解释。”他说，若万科A上涨，意味着宝能系找到同盟军；若继续下跌，则是短线资金赌宝能系未来撑不住，有爆仓的可能。
万科大股东钜盛华周二在巨量封跌停的情况下，于尾市斥资14.9亿元人民币买入逾七千万股万科A股，宝能系在万科的持股增至24.972%。
按目前法规，若宝能系继续增持至25%，其需发出举牌公告，在公告日及之后两日，宝能系不能交易万科A的股票。
北京时间10:57，万科A报19.38元，跌2.07%，近一个半小时成交额逾146亿元，已超过其最高单日成交记录。稍早万科曾冲高至20.78元，涨幅达5%。万科A开盘报19.10元，跌69元或3.49%。
宝能系近期亦在筹集更多资金。据深圳证交所公告，已受理钜盛华150亿元小公募债、50亿元私募债的申请，此外已对宝能地产申请发行30亿元私募债出具反馈意见；但上述债券能否发行尚待确认。
周二临收盘前15分钟，钜盛华的大笔买单吸引游资跟风，这段期间万科的成交额达36亿元，占该股全日交易额的九成以上。收盘时，万科A股仍被逾5亿股抛单封住19.79元跌停位。
中国最大房企万科的控制权之争一波三折，宝能系强势收购并成为第一大股东、万科管理层引入深圳地铁自救、原第一大股东华润方面则对重组方案坚决反对。停牌半年多的万科周一复牌后，业内人士预期基于补跌效应，万科将有2-3个跌停，不过若收购战继续，万科实际跌幅将会小于预期。（完）
(发稿 林琦；审校 张喜良)
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