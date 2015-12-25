证监会正同银监会和保监会对宝能收购万科一事进行核实研判

路透上海12月25日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，对于宝能系举牌收购万科(000002.SZ)(2202.HK)，证监会高度关注，目前正会同银监会、保监会对此事进行核实研判，以更好地维护公开、公平、公正的市场秩序，更好维护市场参与各方的合法权益。

他在新闻例会上表示，“上市公司、收购人等信息披露义务人在上市公司收购中应当依法履行信息披露义务，上市公司董事会对收购所做出的决策及采取的措施，应当有利于维持公司及其股东的利益。”

证监会发言人上周五曾表示，在依法合规的前提下，证监会不会干预宝能与万科的收购案中。

陷入收购大战的万科上周五仅交易半天即开始连续停牌，原因为公司正筹划重大资产重组。收购方宝能投资旗下钜盛华和前海人寿对万科的合计持股量目前已升至24.26%，而万科管理层对宝能系的收购相当抵触，董事长王石公开反对宝能系的入主。（完）