万科拟斥资近12亿元参与中城乾元基金 投资北京地产项目

青岛海尔拟以4,862万美元收购集团旗下智能装备境外子公司
路透上海6月21日 - 中国家电大厂青岛海尔周三公告称，为进一步巩固及扩大公司在智能制造领域的优势，拟收购实际控制人海尔集团旗下主营智能装备的境外子公司，交易对价约为4,861.55万美元（对应33,068.25万元人民币）。
路透上海5月16日 - 中国最大房企之一的万科(000002.SZ)(2202.HK)周一晚公告称，控股子公司北京万科拟与上海国际信托等五家公司合伙投资中城乾元基金；该基金目标认缴出资总额不超过53.85亿元人民币，主要用于投资北京的地产项目，其中北京万科认缴出资额不超过11.95亿元。
这五家公司具体包括：上海中城勇逸投资中心、上海国际信托，北京翰业通咨询、上海中城年代股权投资基金、上海上信坤朴投资。其中，上海中城和上海信托合计认缴出资不超过41.87亿元，其他三家认缴出资金额分别为100万元。
公告表示，北京万科以自有资金参与设立投资基金，主要目的是为了整合合作各方的专业力量与资源优势，通过专业管理和市场化运作，增强公司投资与管理的能力，提高资金利用效率，提升持续盈利能力，促进公司的稳定发展。
万科一季度实现净利6.95亿元，同比下降16.54%，主要是财务费用等增加；不过公司预计，今年全年净利仍将保持增长。一季度该公司房地产销售金额达1,502.7亿元，同比增长99.7%。
万科A周一收报19.34元，过去一个月累计跌6.3%。（完）
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(发稿 李铮; 审校 张喜良)
路透上海6月21日 - 中国家电大厂青岛海尔周三公告称，为进一步巩固及扩大公司在智能制造领域的优势，拟收购实际控制人海尔集团旗下主营智能装备的境外子公司，交易对价约为4,861.55万美元（对应33,068.25万元人民币）。
路透上海6月21日 - 在MSCI明晟北京时间周三凌晨宣布将A股纳入MSCI指数后，中国证监会周三晨间迅速回应称，证监会将会同相关各方，进一步完善境外投资者投资A股的相关制度和规则，便利境外投资者通过包括跟踪MSCI指数在内的多种方式投资A股。
路透上海6月21日 - 全球知名指数供应商--MSCI明晟北京时间周三凌晨宣布，从2018年6月开始将中国A股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI ACWI全球指数，计划分两步实施。