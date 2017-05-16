万科拟斥资近12亿元参与中城乾元基金 投资北京地产项目

路透上海5月16日 - 中国最大房企之一的万科(000002.SZ)(2202.HK)周一晚公告称，控股子公司北京万科拟与上海国际信托等五家公司合伙投资中城乾元基金；该基金目标认缴出资总额不超过53.85亿元人民币，主要用于投资北京的地产项目，其中北京万科认缴出资额不超过11.95亿元。

这五家公司具体包括：上海中城勇逸投资中心、上海国际信托，北京翰业通咨询、上海中城年代股权投资基金、上海上信坤朴投资。其中，上海中城和上海信托合计认缴出资不超过41.87亿元，其他三家认缴出资金额分别为100万元。

公告表示，北京万科以自有资金参与设立投资基金，主要目的是为了整合合作各方的专业力量与资源优势，通过专业管理和市场化运作，增强公司投资与管理的能力，提高资金利用效率，提升持续盈利能力，促进公司的稳定发展。

万科一季度实现净利6.95亿元，同比下降16.54%，主要是财务费用等增加；不过公司预计，今年全年净利仍将保持增长。一季度该公司房地产销售金额达1,502.7亿元，同比增长99.7%。

万科A周一收报19.34元，过去一个月累计跌6.3%。（完）

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