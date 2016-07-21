万科拟投39亿元收购黑石部分商业地产 不涉证券发行

路透上海7月21日 - 中国大型房企万科(000002.SZ)(2202.HK)周四公告称，将由公司及合作方共同组成的有限合伙制基金的子公司收购黑石集团(BX.N)及其他独立第三方所持有的特定商业地产公司的股权。本次交易不涉及万科的任何证券发行，也未就本次交易进行任何有关发行或收购本公司股份的谈判。

公告称，近日，有限合伙制基金组成的联合收购平台与相关方签订了上述交易的最终交易文件，交易完成后，联合收购平台将持有目标公司96.55%股权，万科拟投向联合收购平台合计投资额约为38.89亿元人民币。

万科表示，此次交易将可以快速提升本公司在商业物业经营管理方面的能力，并已获公司董事会审议通过。

万科的控制权之争一波三折，宝能系强势收购并成为第一大股东、万科管理层引入深圳地铁自救、原第一大股东华润和宝能系对重组方案坚决反对。宝能系还提出议案罢免万科现有董事和监事。（完）

欲浏览公告详情， 请点击 here