万科拟投39亿元收购黑石部分商业地产 不涉证券发行

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透上海7月21日 - 中国大型房企万科(000002.SZ)(2202.HK)周四公告称，将由公司及合作方共同组成的有限合伙制基金的子公司收购黑石集团(BX.N)及其他独立第三方所持有的特定商业地产公司的股权。本次交易不涉及万科的任何证券发行，也未就本次交易进行任何有关发行或收购本公司股份的谈判。
公告称，近日，有限合伙制基金组成的联合收购平台与相关方签订了上述交易的最终交易文件，交易完成后，联合收购平台将持有目标公司96.55%股权，万科拟投向联合收购平台合计投资额约为38.89亿元人民币。
万科表示，此次交易将可以快速提升本公司在商业物业经营管理方面的能力，并已获公司董事会审议通过。
万科的控制权之争一波三折，宝能系强势收购并成为第一大股东、万科管理层引入深圳地铁自救、原第一大股东华润和宝能系对重组方案坚决反对。宝能系还提出议案罢免万科现有董事和监事。（完）
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(发稿 张晓翀；审校 杨淑祯)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。