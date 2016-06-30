万科大股东华润称对罢免所有万科董、监事提案有异议（更新版）

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路透北京6月30日 - 在深交所问询后，中国最大房地产企业--万科(000002.SZ)两大股东华润和宝能系周四均回应称，双方之间不构成一致行动人；华润并通过官方微信表示，对于此前有关罢免所有万科董、监事的提案有异议，会从有利于公司发展角度，考虑未来董事会、监事会的改组。

华润在深圳证券交易所刊登公告称，华润与宝能系之间并未就共同扩大所能支配的万科股份表决权数量签署或达成任何协议或其他安排，也不存在任何合伙、合作、联营等其他经济利益；双方亦并不因常规业务合作事项在持有万科股份及行使相关表决权事宜上构成一致行动关系。

华润并强调，与宝能系在行使万科股东表决权时，在部分事项上已存在较大分歧。

宝能系钜盛华亦在深交所公告称，公司与前海人寿和华润股份、中润贸易之间均不存在协议、其他安排等形式共同扩大所能支配的万科股份表决权数量的行为或者事实，亦不存在互为一致行动人的情形。

钜盛华并表示，其提出的董监事罢免议案是为了解决万科当前公司治理混乱的问题，罢免议案并未触及公司总裁、副总裁等职务，没有改变万科内部的管理结构和经营管理职位，也不会必然导致公司核心管理团队的更换。

“我们将充分尊重各方股东、公司管理层在解决方案中的意见，切实考虑各方的利益诉求，不排斥各种可供选择的合理建议，抱着最大的善意和开放的态度与各方达成最终解决方案。”该公司称。

万科(2202.HK)大股东华润与宝能系近日行动越来越“合拍”，媒体猜测两方已联盟。深圳证交所周一稍晚发出关注函，要求双方解释是否互为一致行动人。

提交周一万科股东会审议的该公司2015年董事会和监事会报告被否决，万科周一晚公告显示，华润和宝能系对这两份报告均投出反对票，而另一大股东安邦系投出同意票。此前，宝能系和华润曾先后表态，反对万科刚宣布的重组案。

对于宝能系成员深圳钜盛华公司等上周提出的罢免万科所有董监事提议，深交所要求钜盛华对提出罢免而未同步提名董监事候选人的原因，并分析说明相关董监事被罢免后对万科日常经营的影响，以及为消除相关影响拟采取的措施。

停牌半年的万科此前公告称，公司拟向深圳地铁非公开发行逾28.72亿股A股，购买其所持前海国际100%股权，初步交易价格为456.13亿元人民币。交易完成后深圳地铁将持股20.65%，成为万科新的第一大股东。不过之后万科两大股东宝能系和华润均公开表态反对该方案，宝能系两家公司上周日还提议罢免万科所有董监事。

在过去半年多时间里，万科一直处于股权争夺的漩涡之中。公告显示，本次交易完成后，去年底引爆收购大战的“宝能系”--深圳市钜盛华及其一致行动人对万科的持股比例由定增前的24.29%降至19.27%；华润股份持股则由15.24%降至12.1%。（完）

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