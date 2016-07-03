万科称股东大会不得无故解除董事职务 A股下周一起复牌

路透上海7月2日 - 身处股东纷争漩涡的中国最大房地产企业--万科(000002.SZ)周六发布一系列公告，修订董事会议事规则，规定董事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务，并回应深交所问询、修订发行股份收购前海国际预案；停牌逾半年的该公司A股将自下周一(4日)起复牌。

万科(2202.HK)同时公布6月销售情况简报，当月实现销售面积326.4万平方米，销售金额424亿元人民币；上半年累计实现销售面积1,409万平方米，销售金额1,900.8亿元。6月公司并新增项目15个和物流地产项目两个，位于杭州、沈阳、西安等地，需支付地价款合计逾130亿元。

该公司在复牌公告中提示，三名董事曾就相关董事会议案的表决结果提出质疑，本公告出具之日前述事项还未达成共识，提醒广大投资者注意投资风险。

针对深交所此前问询，万科此次方案修订补充披露了前海国际获地铁集团增资时的土地作价与本次交易土地作价存在较大差异的原因及合理性，及此次交易对价股份发行价格定价依据的说明等内容。

公司表示，标的资产的预估值已考虑地铁集团向前海国际增资注入的土地作价与本次交易作价差异对上市公司的影响，并将客观真实地体现标的资产的市场价值。

万科6月中发布收购预案，拟向深圳地铁非公开发行逾28.72亿股A股，购买其所持前海国际100%股权，初步交易价格为456.13亿元。交易完成后深圳地铁将持股20.65%，成为万科新的第一大股东。

之后万科两大股东宝能系和华润均公开表态反对该方案。不过据双方对深交所问询的回应，两方不构成一致行动人。而宝能系此前罢免万科所有董、监事的提议也未获得华润支持。华润表示，会从有利于公司发展的角度，考虑未来董事会、监事会的改组。

中国证监会周五对万科事件做出评论称，相关方的利益诉求应当依法依规在公司治理框架内妥善解决；各方应着眼长远，把保护投资者利益、促进公司长远发展放在首位。

万科A股自去年12月中旬起停牌，停牌前收报24.43元。（完）