万科公布新一届董事提名 深地铁三高管被提名非独立董事

路透上海6月21日 - 中国大型房企--万科(000002.SZ)(2202.HK)周三晨间宣布新一届董事会的董事提名，新晋第一大股东深圳市地铁集团的三位高级管理人员被提名非独立董事，但万科现任董事长王石未列入新一届候选董事名单中。

公告显示，万科七位非独立董事候选人包括：深地铁集团董事长林茂德、总经理肖民及财务总监陈贤军；万科总裁郁亮、执行副总裁兼首席风险官王文金、执行副总裁兼首席运营官张旭亦被提名董事；以及现任深赛格集团董事长孙盛典。

原新华人寿(601336.SS)(1336.HK)董事长兼首席执行官康典、中央财经大学中国企业研究中心主任刘姝威、前毕马威中国副主席吴嘉宁以及前海金融控股董事长李强，则被提名为万科新一届董事会的四位独立董事。另外，深地铁物业开发总部副总经理郑英被提名万科监事候选人。

万科将于6月30日召开的股东大会上审议董事会换届暨选举独立董事的议案。

近两年万科的大股东之争一直绵延不断，直至最近才暂告一段落，深地铁集团通过受让华润及中国恒大(3333.HK)手持万科股权，一举超过宝能系，成为万科新的第一大股东，从而使已“超期服役”的万科董事会能够顺利提名新一届董事名单，推动董事会换届。

万科A周二收报21.03元，过去一个月累计涨9.7%。（完）