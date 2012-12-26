市场人士称万科或筹划B股转H股

路透上海12月26日 - 中集集团B转H取得成功后,中国最大的房地产公司--万科企业股份有限公司(000002.SZ)200002.SZ公告宣布A、B股停牌,称正"筹划重大事项".市场分析人士表示,从种种迹象看,万科此次停牌或为筹划B转H事宜.

上海证券报周三援引诸多市场人士表示,万科筹划B转H的可能性极大.分析认为,随着B转H模式被中集走通,其有望快速推广.万科与中集同为兼深圳B股的知名蓝筹上市公司,在该模式推广初期,更易得到香港投资者接受,其示范效果也会更加明显.

业内人士并表示,B转H为身处窘境的B股群体提供一条可行的"复活"路径,上市公司融资也由此拥有了更多的选择渠道.特别是一些无法在A股再融资房地产公司,通过B转H获得港股融资渠道也是不错的选择.

不过,万科已在港股市场拥有一家上市平台:今年7月,万科公告,通过旗下全资子公司以逾10亿港元的价格,收购港股上市公司南联地产,持有其重组后股本的近八成.分析人士表示,若从融资渠道角度讲,万科再通过B转H谋求港股融资平台的需求并不十分迫切.

对此,接近万科人士表示,在该模式推广初期,B转H已远超出单个公司经营需要的层面,而更多的是着眼于对B股投资者负责,以及整个资本市场建设.在这方面，无论是中集还是万科,作为行业龙头,表率作用毋庸置疑.

在中国中集集团(000039.SZ)成功首试B股转H股示范效应下,越来越多的上市公司将目光转向同样渠道.上海证券报昨日报导,目前已有多家B股公司与国泰君安等券商签订协议,启动B转H程序,相关审批也已在进行.

(发稿 刘昕; 审校 黄凯)

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