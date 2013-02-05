万科1月实现销售金额190.7亿元 同比增长逾五成

张高丽称雄安新区要合理把握开发节奏 坚决严禁大规模开发房地产（更新版）
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
路透上海2月5日 - 中国最大房地产公司--万科企业股份有限公司(000002.SZ)周二称,今年1月实现销售金额190.7亿元人民币,较去年同期增长56.31%;同期实现销售面积161.1万平方米,同比增幅亦达35%.
在中国持续的房地产调控背景下,2012年万科仍实现销售金额1,412.3亿元人民币,同比增长16.2%;其中12月销售额140.7亿元,同比劲增141.8%.去年1月万科实现销售金额122亿元,当月实现销售面积119万平方米.
刊登在深圳证券交易所的公告显示,2012年12月份销售简报披露以来,万科新增加东莞莞城旗峰路等八个项目,共计须支付地价款78.98亿元.
上述项目中,万科须支付地价款最多的为合肥庐阳森林公园项目.该项目位于合肥市庐阳区北环商住区西侧,净用地面积约51.6万平方米,容积率2.7,计容积率建筑面积约139.5万平方米.万科拥有该项目100%权益,须支付地价款约33.03亿元.
万科A股周一收报11.90元,最近一个月累计上涨17.59%(完)
(发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
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