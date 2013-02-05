万科1月实现销售金额190.7亿元 同比增长逾五成

中国华融称今年重点布局不良资产 季度收购不良资产包占比超50%

路透北京4月6日 - 中国资产规模最大的资产管理公司--中国华融周四称，今年将继续做强做大不良资产主业，在资本摆布上重点布局不良资产；今年一季度收购的不良资产包占比超过50%。