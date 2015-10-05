前三季万科绿地恒大列中国房地产销售额前三

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海10月4日 - 中国专业房地产咨询机构--易居中国EJ.N旗下克而瑞信息集团(CRIC)近日发布前三季房企销售榜单，以销售金额计，万科(000002.SZ)以1,790.5亿元人民币继续保持冠军位置，绿地集团(600606.SS)和恒大地产(3333.HK)则分别以1,348.2亿元和1,302.2亿元居第二和第三。
克而瑞的榜单解读报告称，今年以来，为提振实体经济，楼市刺激政策持续加码，市场销售同比有明显改善。前三季度房企业绩基本符合预期，多数房企完成年度目标并无太大压力；预计四季度房企还将加大推盘量，对销售目标发起最后一轮冲刺。
报告指出，鉴于今年房企都对利润指标加大了考核力度，大规模以价换量的情况不会出现。房企将根据自身情况，结合当下趋势拓展思路，更积极地进行营销创新，以获得业绩和利润的“双赢”。
前三季，保利地产(600048.SS)（1,094亿元）、中国海外地产(0688.HK)（980.3亿元）、万达集团（939亿元）、碧桂园(2007.HK)（829亿元）、华润置地(1109.HK)（632.3亿元）、世茂房地产(0813.HK)（465.9亿元）和华夏幸福(600340.SS)（455亿元）等房企亦名列前十。以销售面积计，恒大地产、万科和绿地名列前三。
目前上市房企普遍还未公布其9月销售数据。而CRIC统计数据来源为商品房合同签约备案数据，但不包括企业海外及港澳台销售数据。
到三季度末，20家典型房企的平均销售目标完成率为64.54%，恒大、华润等房企销售目标完成率已超80%，四季度相对轻松；但也有部分房企目标完成情况较差，在四季度将面临一定压力，“拼到最后一天”的情况相信在年末依旧会上演。
报告指出，由于7、8月为销售淡季，因此大部分房企的推盘时间都将集中在9-12月，企业将根据业绩完成情况适当调整推盘计划。随着房地产行业政策放松的预期进一步加强以及传统旺季的到来，房企必然借势加大推货量，并通过创新营销手段促进去化加快，对全年销售目标发起冲刺。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。