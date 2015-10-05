前三季万科绿地恒大列中国房地产销售额前三

路透上海10月4日 - 中国专业房地产咨询机构--易居中国EJ.N旗下克而瑞信息集团(CRIC)近日发布前三季房企销售榜单，以销售金额计，万科(000002.SZ)以1,790.5亿元人民币继续保持冠军位置，绿地集团(600606.SS)和恒大地产(3333.HK)则分别以1,348.2亿元和1,302.2亿元居第二和第三。

克而瑞的榜单解读报告称，今年以来，为提振实体经济，楼市刺激政策持续加码，市场销售同比有明显改善。前三季度房企业绩基本符合预期，多数房企完成年度目标并无太大压力；预计四季度房企还将加大推盘量，对销售目标发起最后一轮冲刺。

报告指出，鉴于今年房企都对利润指标加大了考核力度，大规模以价换量的情况不会出现。房企将根据自身情况，结合当下趋势拓展思路，更积极地进行营销创新，以获得业绩和利润的“双赢”。

前三季，保利地产(600048.SS)（1,094亿元）、中国海外地产(0688.HK)（980.3亿元）、万达集团（939亿元）、碧桂园(2007.HK)（829亿元）、华润置地(1109.HK)（632.3亿元）、世茂房地产(0813.HK)（465.9亿元）和华夏幸福(600340.SS)（455亿元）等房企亦名列前十。以销售面积计，恒大地产、万科和绿地名列前三。

目前上市房企普遍还未公布其9月销售数据。而CRIC统计数据来源为商品房合同签约备案数据，但不包括企业海外及港澳台销售数据。

到三季度末，20家典型房企的平均销售目标完成率为64.54%，恒大、华润等房企销售目标完成率已超80%，四季度相对轻松；但也有部分房企目标完成情况较差，在四季度将面临一定压力，“拼到最后一天”的情况相信在年末依旧会上演。

报告指出，由于7、8月为销售淡季，因此大部分房企的推盘时间都将集中在9-12月，企业将根据业绩完成情况适当调整推盘计划。随着房地产行业政策放松的预期进一步加强以及传统旺季的到来，房企必然借势加大推货量，并通过创新营销手段促进去化加快，对全年销售目标发起冲刺。（完）