万科二股东华润以372亿元将持股全部售予深圳地铁集团

路透上海1月13日 - 中国大型房地产企业--万科(000002.SZ)(2202.HK)周四晚公告称，其第二大股东华润股份及其子公司将所持万科15.31%股份全部转让给深圳地铁集团，转让价格为371.71亿元人民币，对应万科每股交易价格为22元，较市价溢价7.8%。

公告指出，此次交易共涉及华润股份及子公司中润贸易持有的16.896亿股万科股份，转让完成后，华润股份及中润贸易将不再持有万科股份。本次转让须经国务院国资委等审批机关批准后方可组织实施。

在宝能系强硬收购万科股份并成第一大股东后，万科管理层去年曾欲引入同盟者，向深圳地铁集团定向增发价值456亿元的股份，由此深地铁将成为万科第一大股东。不过这一方案受到宝能系及华润方面的联合抵制，该增发计划随之夭折。

目前万科大股东中，宝能系持有25.4%股份，中国恒大(3333.HK)持有14.07%股份，安邦保险持有6.18%，而万科管理层透过两个资管计划分别持有4.14%和2.98%股份。

另据财新网引述接近万科股东方消息人士透露，在监管部门关注中国恒大增持万科、出手处罚恒大人寿之后，中国恒大于去年12月向深圳市委、市政府方面递交书面报告，宣称从大局出发，作出五点表态：“不再增持万科；不做万科控股股东；可将所持股份转让予深圳地铁；也愿遵照深圳市委、市政府安排，暂时持有万科股份；后续坚决听从市委、市政府统一部署，全力支持各种万科重组方案。”

该报导还指出，接近宝能系的人士表示，宝能系针对所持万科股份的诉求是“保证经济利益不受损”，但至今未拿出善后方案。

万科股票周四临时停牌，因华润正筹划转让股份，今日将恢复交易。万科A周三收报20.40元，过去一个月累计下跌17.77%。（完）