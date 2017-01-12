万科称股东华润股份将筹划涉及所持公司股份的重大事项

路透上海1月12日 - 中国大型房地产企业--万科(000002.SZ)(2202.HK)周四午间公告称，已收到公司股东华润股份的通知函，华润股份及其全资子公司中润国内贸易有限公司将筹划涉及所持公司股份的重大事项；截至目前，具体细节尚在确定中。

公告指出，其A股股票已于今日开市起停牌，公司债券15万科01正常交易。而万科H股今日起亦暂停股份买卖。

万科去年12月中曾公告称，由于尚未就与深圳市地铁集团交易的具体方案达成一致意见，将终止发行股份购买深圳市地铁集团资产的预案。

万科去年卷入股权纷争，其股东结构已出现多足鼎立格局。在第一大股东宝能系（合计持有万科25.4%股份）及第二大股东华润（合计持有15.3%股份）之后，中国恒大(3333.HK)（持股14.07%）已上升至第三大股东，此外安邦系（6.18%）及万科高管（7.12%）亦持有大宗万科A股。

万科A周三收报20.40元人民币，过去一个月累计下跌17.77%。（完）

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