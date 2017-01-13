万科二股东华润将持股售予深圳地铁集团 恒大称不增持（更新版）

(新增华润声明及恒大表态)

路透上海1月13日 - 中国大型房地产企业--万科(000002.SZ)(2202.HK)股权纷争有了新进展，第二大股东华润股份及其子公司将所持万科15.31%股份全部转让给深圳地铁集团，转让价格为371.71亿元人民币；而第三大股东中国恒大(3333.HK)迅即表示，近期无意增持万科股份。

华润官方微信表示，华润转让所持有的万科股权是综合考虑自身发展战略和产业布局的需要，也是国有资产保值增值的需要。此次股权转让有利于万科健康稳定发展，有利于地方企业资源整合协同，是一个多方共赢的方式。

万科周四晚公告指出，此次交易共涉及华润股份及子公司中润贸易持有的16.896亿股万科股份，对应万科每股交易价格为22元，较市价溢价7.8%。转让完成后，华润股份及中润贸易将不再持有万科股份。本次转让须经国务院国资委等审批机关批准后方可组织实施。

中国恒大周五早晨刊登公告显示，目前其持股较去年11月底其披露时并无变化，恒大还表示，于最后实际可行日期，公司无意进一步收购万科股份。

在宝能系强硬收购万科股份并成第一大股东后，万科管理层去年曾欲引入同盟者，向深圳地铁集团定向增发价值456亿元的股份，由此深地铁将成为万科第一大股东。不过这一方案受到宝能系及华润方面的联合抵制，该增发计划随之夭折。

目前万科大股东中，宝能系持有25.4%股份，中国恒大持有14.07%股份，安邦保险持有6.18%，而万科管理层透过两个资管计划分别持有4.14%和2.98%股份。

另据财新网引述接近万科股东方消息人士透露，在监管部门关注中国恒大增持万科、出手处罚恒大人寿之后，中国恒大于去年12月向深圳市委、市政府方面递交书面报告，宣称从大局出发，作出五点表态：“不再增持万科；不做万科控股股东；可将所持股份转让予深圳地铁；也愿遵照深圳市委、市政府安排，暂时持有万科股份；后续坚决听从市委、市政府统一部署，全力支持各种万科重组方案。”

该报导还指出，接近宝能系的人士表示，宝能系针对所持万科股份的诉求是“保证经济利益不受损”，但至今未拿出善后方案。

万科股票周四临时停牌，因华润正筹划转让股份，今日将恢复交易。万科A周三收报20.40元，过去一个月累计下跌17.77%。（完）