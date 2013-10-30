万科料房价不会继续普遍上涨

路透上海10月30日 -在昨晚公布三季报后，中国最大房地产企业--万科企业股份有限公司(000002.SZ)预计，公司四季度推盘量仍将保持较高水准，并且因为国内大多城市的房地产供需合理，并不支持未来房价继续普遍性上涨。

万科200002.SZ新闻稿引述公司董事会秘书谭华杰的话称，“万科将继续贯彻积极销售的策略，预计四季度公司的推盘量仍会保持在较高水准。”

三季度万科实现销售面积382.3万平方米，销售金额448.2亿元，同比分别增长25.2%和32.7%。今年前九个月万科累计实现销售面积1,098.7万平方米，销售金额1,285.0亿元，销售金额已超过去年全年的九成。

对于未来房价趋势，谭华杰还指出，目前除北京等个别城市短期内可售资源较为紧张外，国内多数城市的新房供应较为充足，市场供需关系也在合理范围内。因可售资源较为充裕，并不支持房价继续普遍性大幅上涨。

万科指出，包括北京、上海、深圳、广州四个一线城市及天津、沈阳、杭州等二线城市在内，国内14个主要城市当前的库存去化周期已较今年中期有所延长，从6月底的10.4个月升至11.4个月。

据国家统计局数据，9月国内70个大中城市新建住宅销售价格同比上升9.1%，为连续第九个月上涨，且涨幅进一步扩大。

万科前三季公司实现净利61.6亿元人民币，同比增长21.27%。该股周三午盘初报8.96元，涨0.11元或1.24%。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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