万科将42个商业地产项目出售给投资基金 预计交易价86-90亿

路透上海3月20日 - 中国大型地产企业--万科(000002.SZ)(2202.HK)上周六刊登公告称，拟将拥有的42个商业地产项目，出售给其参与投资的两只商业地产投资基金。若这些项目全部成交，预计总交易作价为86-90亿元人民币。

公告指出，据万科的商业地产整合方案，万科将与合作方共同组建两只专业商业地产投资基金，其中万科在两只基金中预计总出资50.9亿元，对应出资比例为39.4%。随后万科将42个商业地产项目（含在建和已完工项目）的部分或全部权益转让给投资基金，转让价不低于两家评估机构评估值的孰高值；转让后这些项目委托给印力集团及其子公司运营管理。

万科还指出，基于印力集团成熟的商业开发和经营管理能力，公司决定把印力集团定位为万科商业开发和管理的平台，借助外部资本力量，整合公司存量资源，促进商业事业的发展。

万科将与印力集团或其下属公司签署委托管理框架协议，在同等市场条件下优先选择委托印力集团或其下属公司经营管理万科持有的其他商业地产项目。

去年7月，万科公告称，拟联合其他投资方共同组成有限合伙制基金的子公司，收购黑石集团(BX.N)旗下印力集团控股有限公司（SCPG Holdings Co.,Limited）96.55%的股权，其中万科拟投向联合收购平台约38.89亿元的资金。

万科A上周五收报21.54元，过去一个月累计涨4.9%。（完）