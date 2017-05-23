万科与长江招银基金等共组两只商业地产基金 规模超百亿

路透上海5月23日 - 中国最大房企之一的万科(000002.SZ)(2202.HK)轻资产化运作再添一例。公司周一晚公告称，拟与湖北长江招银产业基金公司、招银国际资本管理（深圳）公司共同组建两只商业地产基金，合计规模超一百亿元人民币，基金投向万科旗下42项在建和建成的商业地产项目。

公告显示，这两只基金的规模分别为68.9亿元和60.1亿元，普通合伙人（GP）均为招商银行(600036.SS)(3968.HK)旗下的招银资本，占两只基金出资额的1%；有限合伙人为万科旗下的珠海梦想家商贸有限公司和长江招银基金，各占两只基金的60%和39%出资额，万科共投入现金50.31亿元。

万科表示，基于公司商业地产的发展战略，综合考虑目前市场融资环境，本次公司下属子公司参与组建两支专业商业地产投资基金，用于投资收购公司所拥有的成熟商业物业项目，有助于公司借助外部资本的力量，通过轻资产化运作方式加快公司在商业地产领域的投资运作。

万科指出，投资基金的良好运行将有助于公司获得良好的回报，并有可能推动公司商业地产资源整合，形成公司新的增长点。

万科上周曾公告称，控股子公司北京万科拟与上海国际信托等五家公司合伙投资中城乾元基金；该基金目标认缴出资总额不超过53.85亿元，主要用于投资北京的地产项目，其中北京万科认缴出资额不超过11.95亿元。

万科A周一收报19.07元，过去一个月累计下跌7.8%。（完）