万科洽商加入中国财团 参与竞购新加坡普洛斯--消息人士

路透香港6月16日 - 据三名知情人士透露，中国万科(000002.SZ)正在洽商加入一个由厚朴投资管理公司和高瓴资本领军的财团，竞购新加坡物流设施供应商普洛斯(GLPL.SI)。

一名知情人士称，万科已与厚朴-高瓴财团谈判了数周，并称该财团至少还在与另外两个中国潜在投资者商谈。

两位知情人士称，该财团计划为其收购交易成立一只投资基金。包括万科在内的潜在新支持者考虑以有限合伙人(LP)的身份加入竞购，而不是普洛斯的潜在股权持有人。

这三位熟悉谈判情况的知情人士不愿具名，因信息尚未公开。

万科、厚朴和普洛斯未予置评，高瓴资本没有回复路透的置评请求。

普洛斯上周表示，公司已要求入围竞购方在6月底之前递交确定提议。普洛斯有新加坡主权财富基金GIC Private的支持，其客户包括亚马逊(AMZN.O)和京东(JD.com)(JD.O)等。(完)