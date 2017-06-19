万科洽商加入中国财团 参与竞购新加坡普洛斯--消息人士

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透香港6月16日 - 据三名知情人士透露，中国万科(000002.SZ)正在洽商加入一个由厚朴投资管理公司和高瓴资本领军的财团，竞购新加坡物流设施供应商普洛斯(GLPL.SI)。
一名知情人士称，万科已与厚朴-高瓴财团谈判了数周，并称该财团至少还在与另外两个中国潜在投资者商谈。
两位知情人士称，该财团计划为其收购交易成立一只投资基金。包括万科在内的潜在新支持者考虑以有限合伙人(LP)的身份加入竞购，而不是普洛斯的潜在股权持有人。
这三位熟悉谈判情况的知情人士不愿具名，因信息尚未公开。
万科、厚朴和普洛斯未予置评，高瓴资本没有回复路透的置评请求。
普洛斯上周表示，公司已要求入围竞购方在6月底之前递交确定提议。普洛斯有新加坡主权财富基金GIC Private的支持，其客户包括亚马逊(AMZN.O)和京东(JD.com)(JD.O)等。(完)
(编译 王颖；审校 白云)
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路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。