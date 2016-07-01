万科各方应把保护投资者利益、促公司长远发展放首位--证监会

路透北京7月1日 - 就近期万科(000002.SZ)相关股东提出罢免公司董事会成员提案的问题，中国证监会周五表示，相关方的利益诉求应当依法依规在公司治理框架内妥善解决。各方应着眼长远，把保护投资者利益、促进公司长远发展放在首位。

证监会新闻稿称，一直在关注万科相关情况。上市公司股东及董事会、监事会、高管层均应依法及公司章程的规定，行使权利，履行相关义务。目前，深交所依规对公司及宝能、华润各方发出问询函，督促各方规范信息披露行为，及时、准确地披露信息。

证监会并称，将持续关注事件的进程，督促系统相关单位按照《证券法》等法律法规要求，切实履行职责，严格要求各方及时履行信息披露义务。过程中发现违法违规问题，将依法问责，维护市场公平秩序。

在深交所问询后，中国最大房地产企业--万科(2202.HK)两大股东华润和宝能系周四均回应称，双方之间不构成一致行动人；华润并通过官方微信表示，对于此前有关罢免所有万科董、监事的提案有异议，会从有利于公司发展角度，考虑未来董事会、监事会的改组。

停牌半年的万科此前公告称，公司拟向深圳地铁非公开发行逾28.72亿股A股，购买其所持前海国际100%股权，初步交易价格为456.13亿元人民币。交易完成后深圳地铁将持股20.65%，成为万科新的第一大股东。不过之后万科两大股东宝能系和华润均公开表态反对该方案，宝能系两家公司上周日还提议罢免万科所有董监事。

在过去半年多时间里，万科一直处于股权争夺的漩涡之中。公告显示，本次交易完成后，去年底引爆收购大战的“宝能系”--深圳市钜盛华及其一致行动人对万科的持股比例由定增前的24.29%降至19.27%；华润股份持股则由15.24%降至12.1%。（完）