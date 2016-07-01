万科各方应把保护投资者利益、促公司长远发展放首位--证监会

专家称中国财政赤字率在安全范围 关注部分地方政府债务风险
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。
路透北京7月1日 - 就近期万科(000002.SZ)相关股东提出罢免公司董事会成员提案的问题，中国证监会周五表示，相关方的利益诉求应当依法依规在公司治理框架内妥善解决。各方应着眼长远，把保护投资者利益、促进公司长远发展放在首位。
证监会新闻稿称，一直在关注万科相关情况。上市公司股东及董事会、监事会、高管层均应依法及公司章程的规定，行使权利，履行相关义务。目前，深交所依规对公司及宝能、华润各方发出问询函，督促各方规范信息披露行为，及时、准确地披露信息。
证监会并称，将持续关注事件的进程，督促系统相关单位按照《证券法》等法律法规要求，切实履行职责，严格要求各方及时履行信息披露义务。过程中发现违法违规问题，将依法问责，维护市场公平秩序。
在深交所问询后，中国最大房地产企业--万科(2202.HK)两大股东华润和宝能系周四均回应称，双方之间不构成一致行动人；华润并通过官方微信表示，对于此前有关罢免所有万科董、监事的提案有异议，会从有利于公司发展角度，考虑未来董事会、监事会的改组。
停牌半年的万科此前公告称，公司拟向深圳地铁非公开发行逾28.72亿股A股，购买其所持前海国际100%股权，初步交易价格为456.13亿元人民币。交易完成后深圳地铁将持股20.65%，成为万科新的第一大股东。不过之后万科两大股东宝能系和华润均公开表态反对该方案，宝能系两家公司上周日还提议罢免万科所有董监事。
在过去半年多时间里，万科一直处于股权争夺的漩涡之中。公告显示，本次交易完成后，去年底引爆收购大战的“宝能系”--深圳市钜盛华及其一致行动人对万科的持股比例由定增前的24.29%降至19.27%；华润股份持股则由15.24%降至12.1%。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。
路透北京1月17日 - 针对洛阳奥吉特菌业公司是否因所迁往的兰考县脱贫而不再享受IPO（首次公开发行）扶持政策，中国证券报周二援引证监会有关部门人称，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。
路透上海1月17日 - 近期受市场高度关注的乐视网在上周末公布引入战略投资者融创中国后，周一晚公告更多细节，乐视网大股东贾跃亭获得的股份转让款中，有30亿元人民币将优先用于解除股份质押。这将令市场对贾跃亭质押股票跌破平仓线的担忧得到很大程度缓解。