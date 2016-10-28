万科三季度净利润同比增45% 预计全年毛利率进一步回升

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海10月28日 - 中国最大房地产企业--万科(000002.SZ)(2202.HK)周五公布业绩报告显示，第三季度实现净利润29.11亿元人民币，同比增长44.96%；1-9月房地产业务毛利率为17.92%，较上半年微增0.37个百分点，公司并预计全年毛利率将进一步回升。
前三季度累计来看，公司净利润为82.62亿元，同比增长20.54%；营业收入1,170.5亿元，同比增长47.06%。
报告显示，第三季度万科实现销售面积583.2万平方米，销售金额人民币728.2亿元，同比分别上升8.4%和2.5%；实现结算面积338.4万平方米，结算金额人民币394.3亿元，较2015年同期分别增长64.1%和39.1%。
万科表示，三季度根据产品销售和库存去化情况，加快了项目开发节奏，1-9月累计实现新开工面积达全年计划面积的111.0%，累计实现竣工面积占全年计划的54.4%。第四季度公司将迎来竣工高峰，预计全年竣工面积将略高于年初计划。
土地投资方面，第三季度万科新增29个项目，按公司权益计算的规划建筑面积约350.2万平方米。万科称，随着热点城市调控政策出台，未来土地市场有望回归理性，公司将继续关注市场机会，积极探索多元化的项目获取途径。
此外，万科今年1-9月累计实现经营性净现金流入规模创历年新高，为429.9亿元。截至9月底，其持有的货币资金达到751.9亿元，远高于短期借款和一年内到期长期借款的总和(309.4亿元)。
“充裕的流动性使公司能够有效应对市场的不确定性，并及时把握市场调整中可能出现的机会，”万科称。
报告还提到，今年以来，股权事件对公司员工士气和团队稳定性产生较大影响，未来公司仍会将“稳定队伍”作为各项工作的重中之重。
万科的控制权之争一波三折，宝能系强势收购并成为第一大股东、万科管理层引入深圳地铁自救、原第一大股东华润和宝能系对重组方案坚决反对。宝能系还提出议案罢免万科现有董事和监事。中国恒大集团(3333.HK)亦参与收购战，其最新公布的数据为已投入145亿元，持股比例达6.82%。
万科A周四收报24.77元，过去一个月累计下跌1.47%。（完）
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(发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)
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