万科三季度净利润同比增45% 预计全年毛利率进一步回升

路透上海10月28日 - 中国最大房地产企业--万科(000002.SZ)(2202.HK)周五公布业绩报告显示，第三季度实现净利润29.11亿元人民币，同比增长44.96%；1-9月房地产业务毛利率为17.92%，较上半年微增0.37个百分点，公司并预计全年毛利率将进一步回升。

前三季度累计来看，公司净利润为82.62亿元，同比增长20.54%；营业收入1,170.5亿元，同比增长47.06%。

报告显示，第三季度万科实现销售面积583.2万平方米，销售金额人民币728.2亿元，同比分别上升8.4%和2.5%；实现结算面积338.4万平方米，结算金额人民币394.3亿元，较2015年同期分别增长64.1%和39.1%。

万科表示，三季度根据产品销售和库存去化情况，加快了项目开发节奏，1-9月累计实现新开工面积达全年计划面积的111.0%，累计实现竣工面积占全年计划的54.4%。第四季度公司将迎来竣工高峰，预计全年竣工面积将略高于年初计划。

土地投资方面，第三季度万科新增29个项目，按公司权益计算的规划建筑面积约350.2万平方米。万科称，随着热点城市调控政策出台，未来土地市场有望回归理性，公司将继续关注市场机会，积极探索多元化的项目获取途径。

此外，万科今年1-9月累计实现经营性净现金流入规模创历年新高，为429.9亿元。截至9月底，其持有的货币资金达到751.9亿元，远高于短期借款和一年内到期长期借款的总和(309.4亿元)。

“充裕的流动性使公司能够有效应对市场的不确定性，并及时把握市场调整中可能出现的机会，”万科称。

报告还提到，今年以来，股权事件对公司员工士气和团队稳定性产生较大影响，未来公司仍会将“稳定队伍”作为各项工作的重中之重。

万科的控制权之争一波三折，宝能系强势收购并成为第一大股东、万科管理层引入深圳地铁自救、原第一大股东华润和宝能系对重组方案坚决反对。宝能系还提出议案罢免万科现有董事和监事。中国恒大集团(3333.HK)亦参与收购战，其最新公布的数据为已投入145亿元，持股比例达6.82%。

万科A周四收报24.77元，过去一个月累计下跌1.47%。（完）

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