万科称筹划重大资产重组 预计不超过30日内披露方案

路透上海12月21日 - 陷入收购战的中国大型房地产企业--万科(000002.SZ)(2202.HK)周一公告称，公司正在筹划重大资产重组，预计在不超过30个自然日的时间内披露重组方案，即明年1月18日前披露相关信息。

公告指出，若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露有关事项，且公司未提出延期复牌申请或申请未获深圳证券交易所同意的，公司A股股票最晚于1月18日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后三个月内不再停牌筹划重大资产重组事项。

万科称，自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照预计的期限披露符合相关规定要求的重组文件。

上周五中午，万科发布停牌公告时称，公司正在筹划股份发行，资金用于重大资产重组及收购资产。

近期，深圳宝能投资集团旗下深圳钜盛华和前海人寿连续增持万科股票，而万科董事长王石在公司内部讲话中明确反对“宝能系”入主万科，称其“信用不够”，上周五早盘万科在大量买盘推动下继续涨停。

据中国证券报周一报导，前海人寿周末对其“万能险”涉嫌洗钱做出回应。前海人寿声明称，万能险是人身保险的常见产品类型之一。作为金融机构，前海人寿严格遵守并符合央行关于反洗钱规定，并定期接受央行监督指导。前海人寿合规经营，严格遵守保监会的各项监管规定。

对于增持万科股权，前海人寿解释称，今年6月国内股市出现下挫，国家出台一系列稳定市场的措施。保监会7月8日发文，鼓励保险公司增持蓝筹股，前海人寿在此背景下，积极响应国家号召，择机买入万科股票。前海人寿持有万科股票，完全符合监管机构对保险资金运用的规定。

前海人寿已三次举牌万科，合计动用资金约105亿元人民币资金。业内估计，整个宝能系已投入近400亿元收购万科股票。

万科A股上周四以涨停位22.21元报收后，周五早盘该股一度下跌，但之后迅速上涨，早盘再度封住涨停位24.43元。过去一个月该股累计上涨66.53%。（完）