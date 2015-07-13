万科预计10年后员工数将达100万人 缺口四成以机器人顶替

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月13日 - 中国最大的房地产开发商--万科(000002.SZ)(2202.HK)董事长王石周日称，万科正由销售商向服务商转型，预计10年后万科员工人数将由目前的4万人增加至100万人，估计届时人员缺口将达四成，只能由机器人顶岗。
他在外滩国际金融峰会上表示，目前公司帐上现金充足，暂时不会考虑扩股计划，当然这不等于说万科将来不会扩股了。
“现在我们的职工普遍缺少10%，到未来十年，一百万我们缺少多少人呢？应该预计我们缺少40%。怎么办呢？只有上机器人。”他解释称，目前很多年轻人根本不愿意干传统行业，而且未来十年中国正进入老龄化社会，劳动力缺口更大。
据他介绍，万科已开发出无人驾驶汽车，明年万科的机器人夜间巡逻保安就会投放市场。另外，万科亦将进军城市垃圾处理，因此微生物技术、转基因技术等将是公司重要发展方向。
此前，万科已披露其转型计划，未来10年住宅仍是公司最具优势的产业，但传统业务也要创新，并围绕＂城市配套服务商＂开拓新业务，并将成立一些新的事业部，包括物业管理、物流及商用地产管理等。
在谈及未来股权融资问题时，王石指出，在2008年以前，万科一直在实施股权融资，两年不到就扩一次股。08年以后受政策限制，房地产企业不能再融资，万科就与其他公司和基金合作，目前公司九成项目是合作的，万科现在已不缺资金。
“我们不缺钱，帐面上500亿，所以我们说即使现在给扩股机会了，我们也决定先不扩，看一看。所以一旦突然发现股价下来之后，我们即刻就申请了100亿的回购计划。”他说。
在近期中国A股市场股灾之际，万科坚持不停牌，并推出至多100亿元人民币的A股回购计划，以支持股价。
万科A股上周五收报14.97元，过去一个月累计跌3.5%。（完）
(发稿 林琦；审校 林高丽)
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