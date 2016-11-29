万科A今现总额121.1亿元大宗交易 买方疑似恒大集团

路透上海11月29日 - 深圳证交所周二披露，持续陷入收购战的中国大型房企万科(000002.SZ)(2202.HK)今日出现总额达121.1亿元人民币的三笔A股大宗协议交易，买方营业部均为国泰君安证券广州黄埔大道营业部。此前有媒体称该营业部是中国恒大(3333.HK)在A股市场上大举收购的主席位。

深交所网站显示，这三笔大宗交易，成交价格均为27.5元，分别涉及约2.43亿股、约1.72亿股和2,518.15万股，分别占万科总股本的2.2%、1.56%和0.23%。若三笔交易均为同一买主的话，该投资者合计买入万科3.99%股权。

这三笔大宗交易的卖家为中信证券北京复外大街证券营业部和北京总部证券营业部，前者是中信证券旗下托管资产最大、利润贡献最大的营业部。

截止上周二，万科宣布中国恒大已持有万科A共计11.04亿股，占万科总股本10%。而此前，宝能系曾大举增持万科股票，并超越中国华润成为第一大股东。

万科A周二收报26.16元，跌0.83%；过去一个月累计上涨6.6%，过去一年涨幅则高达85%。（完）