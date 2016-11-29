万科A今现总额121.1亿元大宗交易 买方疑似恒大集团

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透上海11月29日 - 深圳证交所周二披露，持续陷入收购战的中国大型房企万科(000002.SZ)(2202.HK)今日出现总额达121.1亿元人民币的三笔A股大宗协议交易，买方营业部均为国泰君安证券广州黄埔大道营业部。此前有媒体称该营业部是中国恒大(3333.HK)在A股市场上大举收购的主席位。
深交所网站显示，这三笔大宗交易，成交价格均为27.5元，分别涉及约2.43亿股、约1.72亿股和2,518.15万股，分别占万科总股本的2.2%、1.56%和0.23%。若三笔交易均为同一买主的话，该投资者合计买入万科3.99%股权。
这三笔大宗交易的卖家为中信证券北京复外大街证券营业部和北京总部证券营业部，前者是中信证券旗下托管资产最大、利润贡献最大的营业部。
截止上周二，万科宣布中国恒大已持有万科A共计11.04亿股，占万科总股本10%。而此前，宝能系曾大举增持万科股票，并超越中国华润成为第一大股东。
万科A周二收报26.16元，跌0.83%；过去一个月累计上涨6.6%，过去一年涨幅则高达85%。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。