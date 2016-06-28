深交所问询万科大股东宝能与华润是否互为一致行动人

路透上海6月28日 - 万科(000002.SZ)(2202.HK)大股东华润与宝能系近日行动越来越“合拍”，媒体猜测两方已联盟。深圳证交所周一稍晚发出关注函，要求双方解释是否互为一致行动人。

提交周一万科股东会审议的公司2015年董事会和监事会报告被否决，万科周一晚公告显示，华润和宝能系对这两份报告均投出反对票，而另一大股东安邦系投出同意票。而此前，宝能系和华润曾先后表态，反对万科刚宣布的重组案。

深交所关注函指出，要求宝能及华润双方自查是否存在协议、其他安排等形式共同扩大所能够支配的万科股份表决权数量的行为或事实，并对照《上市公司收购管理办法》相关规定逐项说明是否互为一致行动人及其理由。

对于宝能系成员深圳钜盛华公司等上周提出的罢免万科所有董监事提议，深交所要求钜盛华对提出罢免而未同步提名董监事候选人的原因，并分析说明相关董监事被罢免后对万科日常经营的影响，以及为消除相关影响拟采取的措施。

由于钜盛华在去年12月增持万科股份时曾表示暂无计划改变上市公司现任董事会及高级管理人员的组成，深交所亦要求钜盛华表态是否存在违反承诺的情形及判断理由，并说明拟采取的后续计划。

深交所要求华润及钜盛华于周三前书面回复。

停牌半年的万科近日公告称，公司拟向深圳地铁非公开发行逾28.72亿股A股，购买其所持前海国际100%股权，初步交易价格为456.13亿元人民币。交易完成后深圳地铁将持股20.65%，成为万科新的第一大股东。

不过之后万科两大股东宝能系和华润公司均公开表态对该方案反对，宝能系两家公司周日还提议罢免万科所有董监事。

在周一举行的万科股东会上，万科管理层坦言，近期万科大股东与高层的纷争，已对公司运营产生较大的困扰。（完）