万科称将继续国际化之路 B转H后暂无融资计划

* 万科去年净利按年升逾30%

* 初探香港及美国市场,继续国际化之路

* B转H后暂无融资计划

路透香港2月27日 - 去年净利按年增逾三成的中国最大房地产商--万科企业股份有限公司(000002.SZ)近期先后在香港及美国发展房地产,迈出海外扩展的第一步.总裁郁亮表示,不排除未来在其他地方投资,但目前未有为海外业务订出具体目标.

万科200002.SZ本月初向香港联交所提交申请,将B股以介绍形式转为H股在港上市,并已获受理.若其转板成功,万科在香港将拥有两个上市平台,另一上市公司为其买壳南联地产,并易名为万科置业(海外)(1036.HK).

万科近月来先后公布进军香港和美国房地产市场:伙拍新世界发展(0017.HK)投得香港西铁荃湾站住宅项目;以及于与铁狮门(Tishman Speyer)组合营,共同开发美国三藩市两幢高层住宅大楼,为万科首次进军美国房地产市场.

郁亮周三在业绩发布会上称,明年万科将踏入第30个年头,公司希望在第四个10年,可成为以全球标准计最好的公司,所以要走出去看看和学习,便于利用全球资源,为公司业务作贡献.

"我们经过两年时间准备进入美国市场,现在条件成熟,也遇到很好的伙伴."他称.

"至于香港有这么多大型发展商,我们抱着谦虚的心过来,所以先小范围尝试,未来也看看如条件成熟,有可能自己去发展."他称.

**对香港市场有信心**

郁亮表示,未来万科和万科置业(海外)于海外业务的分工是,后者会专注香港房地产,而万科本身则会发展其他海外市场.

"我们对香港市场很有信心,香港政府从奶粉到地价都在管理之一,管理对比内地来说,手段更狠、更果断、更及时,效果更明显,但这丝毫不影响大家对香港市场的信心."他说.

香港住宅楼价由08年低位已上升1.2倍,政府上周五再度出招,全面上调印花税率,透过增加交易成本压抑投资/投机需求.

此外,郁亮表示,万科B转H股后,暂时未有H股融资计划,转到香港上市,为了更大更流通的市场,这举措相当于公司的第二次股改.

"公司钱不少,但有谁会嫌钱多?未来借着香港市场,可以做很多事情."他说.

尽管在房地产调控下,万科200002.SZ去年仍交出了一张不俗的成绩表,净利按年上升30.4%,达125.5亿元人民币;期内房地产业务结算毛利率虽按年下跌3.03个百分点,但全面摊薄净资产收益率(ROE)则达19.66%,按年上升1.49个百分点,且为自1993年以来最高水准.

根据公司1月公告,2012年万科实现销售金额1,412.3亿元,同比增长16.2%,公司全年销售金额再度刷新行业纪录,并成为全球首个房地产业务年销售额超过200亿美元的公司.而房地产企业当年销售金额需要符合一定条件才能确认为当年公司销售收入.(完)

(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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