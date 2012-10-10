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中国财经 | 2012年 10月 10日 星期三 09:11 BJT

万科与保利前九月分别累计签约销售963亿和756亿元

路透上海10月10日电---中国房地产业两大巨头--万科(000002.SZ)和保利地产(600048.SS)周三分别刊登销售简报,万科前九个月累计签约销售963.2亿元人民币,同比略降0.8%;保利累计签约销售756亿元,同比增长32%.两公司近期分别斥资逾40亿元增加土地储备.

9月当月万科实现销售金额120.4亿元,同比下降3.8%;保利地产当月实现签约金额77.59亿元,同比增长15.19%.

万科同时公告称,近一个月来公司共独立或合伙获得九项土地储备,合计需付地价款约43.89亿元,其中广州萝岗区SDK-D-3项目,计容积率建筑面积达28.9万平方米,公司需付地价款约13.65亿元.

保利近期亦获两块土地储备,全资子公司保利北京和北京首都开发股份有限公司(600376.SS)合作获得北京大兴区生物医药基地居住用地,成交总价13.8亿元;保利北京与北京融创恒基地产合作获得北京大兴区亦庄新城地块,成交总价30.8亿元.

据易居中国EJ.N旗下中国房产信息集团(CRIC)稍早报告,在前三季中国国内房地产企业销售前50强排行榜,万科保利地产分列销售额前两位,中国海外发展(0688.HK)名列第三.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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