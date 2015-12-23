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路透中文国际短讯 | 2015年 12月 23日 星期三 16:01 BJT

万科停牌不减收购战气氛 天弘基金率先调整万科估值方式

近期“宝能系”和安邦保险大举收购中国大型房企万科，后者上周五又紧急停牌，已有基金公司担忧万科基本面变化而影响其估值，天弘基金公司周三率先宣布调整万科估值方式。天弘基金公告称，自周二起，对停牌股票万科A，天弘旗下基金采用“指数收益法”进行估值，并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。路透

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