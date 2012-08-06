万科上半年净利同比增逾25%

路透北京8月6日电---中国房地产市场销售回暖令龙头企业交出亮丽财报.大型房地产企业--万科企业股份有限公司(000002.SZ)上半年净利同比增长逾25%,而今年销售料将超越去年.公司称财务结构安全稳健,并重申未来对买地态度审慎.

万科周一提供的新闻稿显示,上半年净利同比增长25.1%至37.3亿元人民币,高於一季度15.83%的增速;营业总收入307.2亿元,同比增长53.7%.

"今年万科的新推盘资源主要集中在下半年特别是在四季度,"万科董事会秘书谭华杰表示,"只要市场环境不发生太大的不利变化，全年销售超越去年是大概率事件.

截至6月底,万科持有现金470.1亿元,现房库存仅81.9亿元.同期有已售未结款1,464亿元,考虑此因素,真实负债占总资产的比例只有39.3%,明显低於行业整体负债水平.

但公司也表示,房地产行业整体融资环境尚未有根本改善,不会放松土地投资标准.

"下半年各地将加大供地力度,土地供应规模将超过上半年,由於开发企业的投资能力尚未全面恢复,资金充裕的企业在下半年或许会有更好的机会,"谭华杰称.

万科A周一收报8.76元,涨0.69%.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯

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